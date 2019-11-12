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Cammu Keşmir'de çatışma

7 saat önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada bir direnişçi öldü, bir asker yaralandı.

Cammu Keşmir'de çatışma, System.String[]

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada bir direnişçi öldü, bir asker yaralandı.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Ganderbal bölgesinde operasyon yürüten güvenlik görevlileriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada bir direnişçi hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

Hafta sonu, Bandipora bölgesindeki çatışmada iki direnişçi yaşamını yitirmişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü. Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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