Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü
Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

1 saat önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinin güneyinde güvenlik güçleri ile Ceyşi Muhammed örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada 3 örgüt üyesi öldü.

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü, System.String[]

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinin güneyinde güvenlik güçleri ile Ceyşi Muhammed örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada 3 örgüt üyesi öldü.

Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, Polis Şefi Dilbag Singh, eyaletin güneyindeki Tral bölgesinde güvenlik güçleriyle Ceyşi Muhammed örgütü üyeleri arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Singh, çatışmada üç örgüt üyesinin öldüğünü kaydetti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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