Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü - Son Dakika

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi yaşamını yitirdi.

"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı

Press Trust of India'daki habere göre, Anantnag bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 3 direnişçi yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilecek şekilde ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü - Son Dakika

Son Dakika

18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:41 Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi 10:08 Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:57 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 06:51 İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
17:18
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
17:14
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 18:40:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]