Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü - Son Dakika

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, alınan bir ihbar üzerine Kulgam bölgesinde düzenledikleri operasyonda direnişçiler ile güvenlik görevlileri arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada 4 direnişçinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, bu kişilerin hafta başında evlerinde öldürülen 3 sivilin cinayetinden sorumlu olduklarını söyledi.

Yetkililer, 2 Nisan'da yaptıkları açıklamada, 21 Mart'tan o tarihe kadar Kulgam bölgesinde 4 sivilin evlerinde öldürüldüğünü açıklamıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.