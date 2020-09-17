Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü - Son Dakika

Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de, Hint güvenlik güçlerine bağlı milis güçler ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmada, 3 direnişçi ve bir sivil hayatı kaybetti.

Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü, System.String[]

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de, Hint güvenlik güçlerine bağlı milis güçler ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmada, 3 direnişçi ve bir sivil hayatı kaybetti.

Hint milis gücü sözcüsü Pankaj Singh, yaptığı açıklamada milis gücü mensuplarının, ihbar üzerine başkent Srinagar'ın bir mahallesine operasyon düzenlediğini, milis güçlerine silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada direnişçilerden 3 militanın öldürüldüğünü, 1 Hint milis gücü mensubunun ise yaralandığını belirtti.

Singh, iki ateş arasında kalan 45 yaşındaki bir sivil kadının da hayatını kaybettiğini kaydetti.

Çatışmanın ardından direnişçilere destek için sokağa çıkan halk, Hint yönetimi aleyhine sloganlar attı. Güvenlik güçleri göstericileri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Hindistan'ın yüzde 45'ini, Pakistan'ın yüzde 35'inin kontrolünde tuttuğu bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise Çin'in hakimiyetinde bulunuyor.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak, "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Bağımsızlık, Hindistan, Pakistan, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Atatürk heykelini hortumla yıkadı 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 asteğmen hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etti Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor
DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız DSÖ uzmanından tedirgin eden sözler: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız         
22:00
Doğu Perinçek'ten Doğu Perinçek'ten "Teröristbaşı Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt: Yine alırdım         
21:48
Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı Galatasaray'ın oyuncu değişikliklerinde tabelayı idari menajer Şükrü Hanedar kaldırdı         
21:17
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez         
20:21
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
İnsan kaçakçıları tarafından kandırılan Ayşe: Uyandığımda bir böbreğim yoktu İnsan kaçakçıları tarafından kandırılan Ayşe: Uyandığımda bir böbreğim yoktu         
13:42
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm İstismardan tutuklanan sahte şeyhin ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm         
10:23
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 22:40:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei