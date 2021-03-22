Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü - Son Dakika

Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü

22.03.2021 13:35
Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü, System.String[]

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Leşker-i Tayyibe'nin (LeT) üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi öldürüldü.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Leşker-i Tayyibe'nin (LeT) üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi öldürüldü.

Keşmir polisi, Shopian'a bağlı Manihal bölgesinde gece yarısı düzenlenen operasyonda Hint güvenlik güçleri ile LeT üyeleri arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Polis Şefi Vijay Kumar, çatışmada 4 LeT üyesinin öldürüldüğünü, bir güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

Operasyonun ardından bölgede internet erişiminin askıya alındığı belirtildi.

Bölgede 15 Mart'ta güvenlik güçleri ile Ceyş-i Muhammed örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada iki örgüt mensubu ölmüştü.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'nci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????

Güvenlik güçleri, Pakistan, Çatışma, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü - Son Dakika


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