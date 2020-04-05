Cammu Keşmir'de çatışma: 8 ölü - Son Dakika

Cammu Keşmir'de çatışma: 8 ölü
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 5 direnişçi ve 3 Hint güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 5 direnişçi ve 3 Hint güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Yetkililer, Hindistan ile Pakistan arasındaki Kontrol Hattı'nda direnişçiler ile güvenlik görevlileri arasında çatışma çıktığını bildirdi.
Çatışmada 5 direnişçi ve 3 Hint güvenlik gücü yaşamını yitirdi.
Dün Kulgam bölgesinde güvenlik görevlileri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi yaşamını yitirmişti.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:40 Kaynak: AA
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