Cammu Keşmir'de cep telefonu hatlarının kesik olduğu aylar için fatura kesildi

Hindistan'da özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir bölgesinde yaşayanlara, cep telefonu hatlarının kesik olduğu aylar için fatura kesildi.

CNN'de yer alan habere göre, Cammu Keşmir'de cep telefonu hatlarında yaşanan yaklaşık 70 günlük kesintinin ardından pazartesi günü hatların kısmı olarak hizmete açılması üzerine faturalı hat sahiplerinden erişimin olmadığı dönemlere ait faturaların ödenmesi istendi.

Haberde, Keşmir Vadisi'ndeki 4 milyon kişinin telefon şebekeleri kısmi olarak erişime açıldığı, internet, mobil internet ve kontörlü hatların ise hala hizmet dışı olduğu belirtildi.

Srinagar'da yaşayan Şevket Buhari, yaklaşık 70 günden bu yana erişime kapalı olan cep telefonuna fatura gönderilmesinden duyduğu öfkeyi dile getirerek "Bize hizmetin verilmediği dönem için fatura çıkarıyorlar, bu adil değil." diye konuştu.

Bölge halkından Shaheena Akhtar ise cep telefonunu internet hizmeti sağlanmadığından kullanamadığını ifade ederek "Telefonumu aktive edemiyorum. Eşim bu sorunu çözmek için yerel ofise gitti ancak çok sayıda bekleyen olduğundan hattı açtıramadı." dedi.

Öte yandan, 5 Ağustos'tan bu yana süren internet kesintilerinin zaman düzeleceğine ilişkin ise bir tarih verilmedi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, bölgenin özel statüsünün kaldırılmasının ardından getirilen güvelik kısıtlamaları çerçevesinde kapatılan sabit telefon hatları 5 Eylül'de yeniden kullanıma açılırken, 2 Ağustos'tan bu yana bölgeye giremeyen turistlerin, 8 Ekim itibariyle girmesine de izin verilmişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Yeni Delhi yönetiminin bu kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, aralarında eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti'nin de bulunduğu bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Milliyetçilerin liderliğindeki Hindistan hükümetini eleştirenler, 370. maddenin iptaliyle Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgenin demografik yapısının bozulmasının amaçlandığını savunuyor.

Birçok insan hakları örgütü, Hindistan hükümetine kısıtlamaları kaldırması ve siyasi tutukluları serbest bırakması için defalarca çağrıda bulundu.