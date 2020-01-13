Cammu Keşmir'de "cesaret ödülü sahibi" emniyet yetkilisine gözaltı - Son Dakika
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Cammu Keşmir'de "cesaret ödülü sahibi" emniyet yetkilisine gözaltı

13 dakika önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Emniyet Müdür Yardımcısı Davinder Singh, arananlar listesindeki direnişçilerle bir araç içerisinde seyahat ederken yanındakilerle gözaltına alındı.

Cammu Keşmir'de

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Emniyet Müdür Yardımcısı Davinder Singh, arananlar listesindeki direnişçilerle bir araç içerisinde seyahat ederken yanındakilerle gözaltına alındı.

Genel Müfettiş Vijay Kumar, Srinagar'da gazetecilere yaptığı açıklamada, güneydeki Kulgam bölgesinde bir kontrol noktasında Cammu Keşmir Emniyet Müdür Yardımcısı Singh'in arananlar listesindeki iki direnişçi ve bir sivil ile gözaltına alındığını açıkladı.

Singh'in direnişçilerle yakalanması ülke basınındaki geniş yankı bulurken, çok sayıda medya organında kamu görevlisinin ülkedeki büyük çaplı saldırılarda rolü olup olmadığı sorgulanmaya başladı.

Hindistan parlamentosuna 2001'de düzenlenen saldırıyla ilişkisinin olabileceği belirtilen Singh, geçen sene Cumhurbaşkanlığı cesaret ödülüne layık görülmüştü.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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