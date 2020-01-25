Cammu Keşmir'de Ceyş-i Muhammed örgütünün 3 üyesi öldürüldü - Son Dakika

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerinin, Ceyş-i Muhammed örgütünün 3 üyesini öldürdüğü bildirildi.

Emniyet yetkilisi Vijay Kumar, Pulwama'ya bağlı Ariparigam köyünde çıkan çatışmada, Ceyş-i Muhammed bölge sorumlusu Kari Yasir ve 2 yardımcısının öldürüldüğünü açıkladı.

Hint ordusundan bir yetkili de bu kişilerin, Hindistan Cumhuriyet Bayramı arifesinde saldırı düzenlemeyi planladığını bildirdi.

Hindistan ile Pakistan arasında, Şubat 2019'da Pulmawa'da polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırı üzerine gerilim yaşanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed örgütü üstlenmişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü. Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı. Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.