Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de Çığ: 3 Ölü

Cammu Keşmir'de Çığ: 3 Ölü

16 dakika önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi öldü.

Cammu Keşmir'de Çığ: 3 Ölü, System.String[]
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi öldü.


Ülke basınında çıkan haberlere göre yetkililer, Anantnag bölgesinde yer alan Aru-Pahalgam'da düşen çığın ardından 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin, kar temizle ekibinde çalışan işçiler olduğunu kaydetti.

Geçen ay Cammu Keşmir'de çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kupwara bölgesinde geçen yıl ocakta meydana gelen çığ felaketlerinde de 11 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:20 Kaynak: AA

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