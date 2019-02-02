Cammu Keşmir'de Çığ: 3 Ölü
16 dakika önce
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi öldü.
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi öldü.
Ülke basınında çıkan haberlere göre yetkililer, Anantnag bölgesinde yer alan Aru-Pahalgam'da düşen çığın ardından 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin, kar temizle ekibinde çalışan işçiler olduğunu kaydetti.
Geçen ay Cammu Keşmir'de çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Kupwara bölgesinde geçen yıl ocakta meydana gelen çığ felaketlerinde de 11 kişi yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:20 Kaynak: AA
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