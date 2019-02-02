Cammu Keşmir'de Çığ: 3 Ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi öldü.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi öldü.





Ülke basınında çıkan haberlere göre yetkililer, Anantnag bölgesinde yer alan Aru-Pahalgam'da düşen çığın ardından 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Yetkililer, hayatını kaybedenlerin, kar temizle ekibinde çalışan işçiler olduğunu kaydetti.



Geçen ay Cammu Keşmir'de çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.



Kupwara bölgesinde geçen yıl ocakta meydana gelen çığ felaketlerinde de 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Kendisini Taciz Eden Eniştesine Kurşun Yağdırdı

ABD Mahkemesi, Esad Rejimine 302 Milyon Dolar Ceza Kesti

Yatak Odasında Kocasını Öldüren Kadından Kan Donduran İfade: Benden Sapıkça İsteklerde Bulundu

91 Bin Seçmenin Kaydı Donduruldu