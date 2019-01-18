Cammu Keşmir'de Çığ: 3 Ölü, 7 Kayıp

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi kar altında mahsur kaldı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 7 kişi kar altında mahsur kaldı.



Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Ladakh bölgesinde yer alan Khardung La dağ geçidinde düşen çığın ardından 3 kişinin hayatını kaybettiğini, karlar altında kalan 7 kişiye henüz ulaşılamadığını belirtti.



Polis, hayatını kaybedenlerin, çığ düştüğü esnada bölgede çalışan işçiler olduğunu bildirdi.



Yetkililer, halka, yoğun kar yağışının olduğu dönemde çığ felaketine meyilli yerlerden uzak durmaları ve ulaşım imkanlarının kesintiye uğraması ihtimaline karşı, yeterince yiyecek ve zaruri ihtiyaçlarını depolamaları uyarısında bulundu.



Kupwara bölgesinde geçen yıl ocak ayında meydana gelen çığ felaketlerinde 11 kişi yaşamını yitirmişti.

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