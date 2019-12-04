Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de çığ altında kalan 4 asker öldü
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Cammu Keşmir'de çığ altında kalan 4 asker öldü

6 saat önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde iki farklı yerde meydana gelen çığın altında kalan dört asker yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'de çığ altında kalan 4 asker öldü, System.String[]

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde iki farklı yerde meydana gelen çığın altında kalan dört asker yaşamını yitirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Kupvara'da dört, Bandipore'de iki asker çığ altında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerinin ivedilikle bölgeye gönderildiğini ifade eden yetkililer, tüm çabalara rağmen Kupvara'da çığ altında kalan dört askerden üçünün yaşamını yitirdiğini, Bandipore'de de bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, yaralı askerlerin tedavi altına alındığını kaydetti.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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