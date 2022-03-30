Cammu Keşmir'de çıkan çatışmada 2 kişi öldü - Son Dakika
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Cammu Keşmir'de çıkan çatışmada 2 kişi öldü

30.03.2022 11:29
Cammu Keşmir'de çıkan çatışmada 2 kişi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada ?Leşker-i Tayyibe örgütü üyesi olduğu belirtilen iki kişinin öldüğü bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada ?Leşker-i Tayyibe örgütü üyesi olduğu belirtilen iki kişinin öldüğü bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'daki Rainawari bölgesinde güvenlik güçleri ile Leşker-i Tayyibe örgütü üyeleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, Leşker-i Tayyibe örgütü üyesi olduğu ifade edilen iki kişi öldü.

Polis yetkilisi Vijay Kumar, öldürülen örgüt üyelerinden birinin üzerinden basın kartı çıktığını açıkladı.

Basın kartının üzerinde, öldürülen kişinin yerel medya kuruluşunda genel yayın yönetmeni olarak çalıştığı ifadesinin yer aldığı kaydedildi.

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Güvenlik güçleri, Çatışma, India, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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