Cammu Keşmir'de Filistin için düzenlenen gösteride gözaltına alınan grafiti sanatçısı salıverildi - Son Dakika

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilerde gözaltına alınan grafiti sanatçısı Mudasir Gül, serbest bırakıldı.

Kashmir Life'ın haberine göre, işgal altındaki Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu anlatan grafiti gerekçesiyle Hint polisi tarafından gözaltına alınan Gül, 24 saat sonra salıverildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda mahalle sakinlerinin, evine gelen Gül'ü, yanına giderek tebrik ettiği görüldü.

Gül, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilerde Hint polisi tarafından gözaltına alınan 21 kişiden biriydi.