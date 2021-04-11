Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 5 kişi öldürüldü - Son Dakika

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada direnişçi olduğundan şüphelenilen 5 kişi öldürüldü.

Polis Şefi Vijay Kumar, dün, Shopian ve Bijbehara köylerinde direnişçilerin varlığına ilişkin ihbarın ardından bölgede operasyon başlatıldığını açıkladı.

Kumar, operasyon sırasında meydana gelen çatışmada direnişçi olduğundan şüphelenilen 5 kişinin öldürüldüğünü, 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

Öte yandan Kumar, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

Bölgede bu ay çıkan çatışmalarda, güvenlik güçleri dahil en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????