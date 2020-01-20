Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü - Son Dakika

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü

6 saat önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada Hizbul Mücahidin örgütü üyesi oldukları belirtilen 3 kişi öldü.

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü, System.String[]

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada Hizbul Mücahidin örgütü üyesi oldukları belirtilen 3 kişi öldü.

NDTV kanalının haberine göre polis, "alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin Shopian bölgesinin Wacchi yöresini kordon altına alarak arama operasyonu başlattığını" belirtti.

Güvenlik güçleriyle Hizbul Mücahidin örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada 3 örgüt üyesinin öldüğünü bildiren polis, ölenlerden birinin 2018'de polis kuvvetlerinden ayrıldıktan sonra örgüte katılan eski bir polis memuru olduğunu aktardı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması


İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. Ancak Hindistan anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü. Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmişti, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Önce satırla vurdu, ardından kablo ile boğarak parçalara ayırdı
Hindistan'da Türk kadını ve eşi dehşeti yaşadı! Cinsel saldırıdan zor kurtuldular Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:08:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]