Cammu Keşmir'de Hindistan'a Ait Bir Savaş Uçağı Düştü, 2 Pilot ve 1 Sivil Öldü.
10 dakika önce
IHAAW092609-ASA/27-02-2019- Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait bir savaş uçağı düştü, 2 pilot ve 1 sivil öldü.
IHAAW092609-ASA/27-02-2019
- Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait bir savaş uçağı düştü, 2 pilot ve 1 sivil öldü. Pakistan'a ait 3 savaş uçağının da Hindistan hava sahasına girdiği ve Hindistan tarafından engellendiği belirtildi. 27.02.2019 09: 26: 09 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:32 Kaynak: İHA
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