Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de Hindistan'a Ait Bir Savaş Uçağı Düştü, 2 Pilot ve 1 Sivil Öldü.

Cammu Keşmir'de Hindistan'a Ait Bir Savaş Uçağı Düştü, 2 Pilot ve 1 Sivil Öldü.

10 dakika önce

IHAAW092609-ASA/27-02-2019- Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait bir savaş uçağı düştü, 2 pilot ve 1 sivil öldü.

Cammu Keşmir'de Hindistan'a Ait Bir Savaş Uçağı Düştü, 2 Pilot ve 1 Sivil Öldü., System.String[]
IHAAW092609-ASA/27-02-2019

- Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait bir savaş uçağı düştü, 2 pilot ve 1 sivil öldü. Pakistan'a ait 3 savaş uçağının da Hindistan hava sahasına girdiği ve Hindistan tarafından engellendiği belirtildi. 27.02.2019 09: 26: 09 TSI
NNNN - KEŞMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:32 Kaynak: İHA

Pilot, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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