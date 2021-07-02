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Cammu Keşmir'de Hindistan güvenlik güçleri 5 direnişçiyi öldürdü - Son Dakika

Cammu Keşmir'de Hindistan güvenlik güçleri 5 direnişçiyi öldürdü

02.07.2021 22:37
Cammu Keşmir'de Hindistan güvenlik güçleri 5 direnişçiyi öldürdü, System.String[]

Hindistan'daki Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçlerinin bağımsızlık yanlısı 5 direnişçiyi öldürmesinin ardından Hindistan karşıtı gösteriler düzenlendi.

Hindistan'daki Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçlerinin bağımsızlık yanlısı 5 direnişçiyi öldürmesinin ardından Hindistan karşıtı gösteriler düzenlendi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Hindistan'daki Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 5 direnişçi ve 1 asker yaşamını yitirdi.

Polis, güney Pulwama bölgesindeki bir köyde direnişçilerin bulunduğuna dair ihbar üzerine, bölgede başlatılan operasyonun kısa bir süre sonra silahlı çatışmaya döndüğü bilgisini paylaştı.

Çatışmada 5 direnişçinin öldürüldüğü ve 1 Hindistan askerinin hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölgede direnişçilere destek olmak amacıyla Hindistan karşıtı protestolar düzenlendi.

Polis, taş atarak yürüyen eylemcileri dağıtmak için müdahalede bulundu.

Protestocular ise "Hindistan'a dön" ve "Özgürlük istiyoruz" sloganları attı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Güvenlik güçleri, Bağımsızlık, Polis, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'de Hindistan güvenlik güçleri 5 direnişçiyi öldürdü - Son Dakika


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