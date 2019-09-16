Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de Hindistan yönetimi yanlısı siyasetçi tutuklandı
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Cammu Keşmir'de Hindistan yönetimi yanlısı siyasetçi tutuklandı

1 saat önce

YENİ Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Yeni Delhi yönetimi yanlısı bir siyasetçinin tutuklandığı bildirildi.

Cammu Keşmir'de Hindistan yönetimi yanlısı siyasetçi tutuklandı, System.String[]

YENİ Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Yeni Delhi yönetimi yanlısı bir siyasetçinin tutuklandığı bildirildi.

Polis, Cammu Keşmir'in eski başbakanı 81 yaşındaki Faruk Abdullah'ın, bugün Srinagar'daki evinde Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde tutuklandığını açıkladı.

Emniyette üst düzey yetkili Münir Han, "Abdullah'ın tutukluluk süresine bir komitenin karar vereceğini" söyledi.

Tartışmalı Kamu Düzeni Yasası, yetkililerin kişileri yargılamadan ve herhangi bir suçlama olmadan 2 yıla kadar tutuklamasına olanak sağlıyor.

Faruk Abdullah, Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdığı 5 Ağustos'tan bu yana ev hapsinde tutuluyordu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Yeni Delhi, Hindistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:46 Kaynak: AA
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