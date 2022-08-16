Otobüsün en az 39 asker ve 2 polis yetkilisini taşıdığı, kazanın görünen nedeninin fren arızası olduğu kaydedildi.

Yetkililer, otobüsün güney Pahalgam bölgesinde dağlık bir yoldan geçerken kayarak nehre düştüğünü, en az 6 askerin öldüğünü, birçok kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cammu Keşmir'de meydana gelen otobüs kazasında en az 6 Hint asker öldü - Son Dakika

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