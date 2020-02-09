Cammu Keşmir'de Hint ordusunun açtığı ateşte bir sivil öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'de Hint ordusunun açtığı ateşte bir sivil öldü - Son Dakika

Cammu Keşmir'de Hint ordusunun açtığı ateşte bir sivil öldü

6 saat önce

Cammu Keşmir'in Pakistan ve Hindistan'ın kontrolündeki bölgelerini ayıran Kontrol Hattı'nda, Hint ordusunun havan atışları ve yaylım ateşi sonucu bir sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Cammu Keşmir'de Hint ordusunun açtığı ateşte bir sivil öldü, System.String[]

Cammu Keşmir'in Pakistan ve Hindistan'ın kontrolündeki bölgelerini ayıran Kontrol Hattı'nda, Hint ordusunun havan atışları ve yaylım ateşi sonucu bir sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Azad Keşmir polis yetkilisi Çanduri Zülkarneyn, Hint ordusunun dün akşam saatlerinde Kontrol Hattı'nın Çirikot bölgesindeki Cafer Kakuta köyü ve çevresine havanla ve hafif silahlarla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zülkarneyn, olayda havan mermisinin isabet ettiği evde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Pakistan ordusu, yaptığı açıklamada, Hint ordusunun bu eylemiyle 2003'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini vurguladı.

Açıklamada "Pakistan askerlerinin tacize etkin şekilde karşılık verdiği" ifade edildi.

Pakistan ve Hindistan, İngiltere'nin sömürge yönetiminden bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana Keşmir konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Daha önce bölge için iki kere savaşa giren taraflar, Pakistan'ın geçen yıl 27 Şubat'ta hava sahasını ihlal eden bir Hint savaş uçağını düşürmesiyle savaşın eşiğine gelmişti.

Hindistan'da iktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) geçen yıl 5 Ağustos'ta yaptığı anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması bölgede gerginliğin tırmanmasına yol açmıştı.

Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de yeni koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 812'ye çıktı Van'da 13 kaçak göçmen donarak hayatını kaybetti Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı SARS salgınında ölenlerin sayısını geçti İngiliz bilim insanı: Koronavirüste gerçek ölü sayısının açıklanması çok zor

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 18:26:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cammu Keşmir'de Hint ordusunun açtığı ateşte bir sivil öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]