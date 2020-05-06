Cammu Keşmir'de Hizbul Mücahidin liderlerinden Riyaz Naikoo öldürüldü - Son Dakika

Cammu Keşmir'de Hizbul Mücahidin liderlerinden Riyaz Naikoo öldürüldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Hizbul Mücahidin örgütünün lider kadrosunda yer alan Riyaz Naikoo öldürüldü.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Hizbul Mücahidin örgütünün lider kadrosunda yer alan Riyaz Naikoo öldürüldü. Hindustan Times'ın haberine göre, Naikoo ve iki yardımcısının hayatlarını kaybettiği operasyon, dün gece Pulwama bölgesinde Beighbora köyünde Hint güvenlik güçleri tarafından düzenlendi. Yöre halkı, sekiz yıldır kaçak hayatı yaşayan Naikoo'nun, asker, paramilis ve emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla öldürüldüğünü belirtti. Naikoo, Cammu Keşmir'de 2016 yılında öldürülen Hizbul Mücahidin örgütü liderlerinden Burhan Wani'nin yerine geçmişti. Hint yetkililer, Naikoo'yu bölgede güvenlik kurumlarına saldırılar planlamakla suçluyordu. Wani'nin ölümü sonrası bölgede tansiyon yükselmişti Keşmirli direnişçi 21 yaşındaki Burhan Wani'nin, 8 Temmuz 2016'da Hindistan kuvvetleriyle girdiği çatışma sırasında öldürülmesinin ardından bölgede 5 ay süren büyük çaplı eylemler yapılmıştı. Yaklaşık 100 sivilin Hindistan güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü gösterilerde, 10 bin kişi yaralanırken binlerce kişi ise hapsedilmişti. Yaralanan yaklaşık 4 bin kişinin güvenlik güçlerinin ateşi sonucu görme engelli kaldığı kaydedilmişti. Öte yandan, gösteriler sırasında 2 polis memuru öldürülmüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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