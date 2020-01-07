Cammu Keşmir'de internet kısıtlaması bölgedeki iş kadınlarını zorluyor - Son Dakika
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Cammu Keşmir'de internet kısıtlaması bölgedeki iş kadınlarını zorluyor

6 saat önce

Hint hükümetinin 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması ve eyaleti ikiye bölmesiyle başlayan internet hizmetlerindeki kısıtlama, bölgedeki iş kadınlarını olumsuz etkiliyor.

Cammu Keşmir'de internet kısıtlaması bölgedeki iş kadınlarını zorluyor, System.String[]

Hint hükümetinin 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması ve eyaleti ikiye bölmesiyle başlayan internet hizmetlerindeki kısıtlama, bölgedeki iş kadınlarını olumsuz etkiliyor.

Online platformlar üzerinden işlerini sürdüren Cammu Keşmirli iş kadınları, bölgedeki internet kısıtlamaları sebebiyle girişimlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Son 5 yıldır "Tul Palav" adlı alışveriş portalını işleten iş kadını İkra Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir mağaza açmak için büyük miktarda yatırım yapmıştım. Ancak internetin kısıtlanması tüm hayallerimi yıktı." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden kurdukları alışveriş noktasıyla gelinlik ve çocuk kıyafetleri gibi çeşitli ürünler satan Srinagarlı iki arkadaş Beniş ve Umeyra da İkra Ahmed gibi benzer bir hikayeye sahip.

İş kadını Umeyra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın en uzak köşelerinden dahil olmak üzere günlük 15 sipariş aldıklarını dile getirerek, "İnternet kısıtlaması sebebiyle tasarımlarımızı gösteremiyoruz ve müşterilerimiz de bizimle iletişime geçemiyor." dedi.

Resim ve portre çalışmalarını internetten satışa sunarak geçimini sağlayan sanatçı Şafia Şafi de işlerinin durduğunu belirtti.

Şafi, çalışmalarıyla toplumda sanatla ilgili bir anlayış oluşturduğuna dikkati çekerek "Beş aydır süren internet kısıtlaması sanatımı öldürdü." diye konuştu.

Keşmir Ticaret ve Sanayi Odası (KCCI) tarafından yayımlanan son raporda, bölgedeki kısıtlamaların ekonomik maliyetinin 2,4 milyar doları aştığı vurgulandı.

KCCI Başkanı Şeyh Aşık Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(İnternet kısıtlaması) İşlerini internet üzerinden yürüten genç erkek ve kızların umutlarını harap etti." dedi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, halka sokağa çıkma yasağı ile internet, telefon ve ulaşımda yasaklar getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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