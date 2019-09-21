Cammu Keşmir'de "kısıtlı telefon hizmetlerine" fatura

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdığı 5 Ağustos'tan bu yana bölgede uyguladığı telekomünikasyon kısıtlamalarına rağmen, telefon şirketleri halka fatura göndermeye devam ediyor.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, 48 gündür kısıtlamaların devam ettiği eyalette, mobil ve sabit telefon hatlarındaki kesintilerle karşı karşıya kalan bölge halkına, telefon şirketleri fatura gönderiyor.

Ubeyd Nabi isimli Keşmirli, 5 Ağustos'tan bu yana Cammu Keşmir'de mobil telefon ve internet hizmetlerinin işlevsel olmadığını belirterek, "(Mobil telefon operatörü) Airtel tarafından 779 rupi (63 TL) faturalandırıldım. Ne için ücretlendirildiğimizi anlamadım." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Keşmirli Muhammed Umar ise normal şartlarda aylık faturasının 380 rupi (30 TL) civarında olduğu bilgisini paylaşarak, "Geçen ay 470 rupi (38 TL) faturalandırıldım. Şaşırtıcı olansa telefon hizmetlerinin bir buçuk aydır çalışmaması." dedi.

Kullanıcıların, telefon operatörlerine ulaşmaya çalıştığı ancak geri dönüş alamadıkları kaydedildi.

Öte yandan, bölgedeki özel okulların ailelerden ağustos, eylül ve ekime ilişkin öğrenci servis ücretlerini talep ettikleri belirtildi. Bu duruma tepki gösteren Keşmirli Mudasir Ahmed, "Otobüsler bir aydan fazla bir süreden bu yana çalışmıyorken, neden taşımacılık ücreti istiyorlar." diye konuştu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.