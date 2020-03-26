Cammu Keşmir'de koronavirüsten ilk ölüm - Son Dakika

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, Cammu Keşmir'de 65 yaşındaki bir kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bunun bölgede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olduğunu söyledi.

Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden kişinin temasta bulunduğu 4 kişinin testinin de pozitif çıktığını belirtti.

Yetkililer, bölgede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 11'e yükseldiğini, en az 3 bin kişinin de gözlem altında olduğunu kaydetti.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre, ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 470 olarak açıklanmıştı.