Cammu Keşmir'de Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Cammu Keşmir'de Kovid-19 vakaları artıyor
6 saat önce
Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 33 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.
Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir günde 33 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.
Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, yaptığı açıklamada, Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 33 artışla 158'e yükseldiğini, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin iyileştiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:36 Kaynak: AA
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