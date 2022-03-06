Cammu Keşmir'de markete el bombalı saldırıda bir kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Son Dakika
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Cammu Keşmir'de markete el bombalı saldırıda bir kişi öldü, 24 kişi yaralandı

06.03.2022 20:34
Cammu Keşmir'de markete el bombalı saldırıda bir kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki bir markete el bombasıyla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki bir markete el bombasıyla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Hint basınındaki haberlere göre, Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'daki Amira Kadal Köprüsü yakınlarında bulunan bir markete el bombası atıldı.

Emniyet yetkilileri, saldırıda yaralanan 25 kişinin hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Yaralılardan 70 yaşındaki bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Yetkililer, saldırının yapıldığı bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini ve faillerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

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El Bombası, India, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'de markete el bombalı saldırıda bir kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cammu Keşmir'de markete el bombalı saldırıda bir kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Son Dakika
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