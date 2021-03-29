Cammu Keşmir'de militanların saldırısında bir meclis üyesi ve polis öldürüldü - Son Dakika

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde militanların saldırısında iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) belediye meclis üyesi ve bir polisin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, Baramulla ilçesine bağlı Sopore Belediye binasına meclis toplantısı sırasında militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıda, BJP'li meclis üyesi ve bir polis hayatını kaybetti bir meclis üyesi yaralandı.

Polis, saldırıyı militanların gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

Güvenlik güçleri olay yerini kordona alırken, bölgede arama faaliyetleri başlatıldı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.