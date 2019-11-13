Son Dakika › Güncel › Cammu Keşmir'de minibüs uçuruma yuvarlandı: 16 ölü - Son Dakika
Cammu Keşmir'de minibüs uçuruma yuvarlandı: 16 ölü
7 saat önce
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:02 Kaynak: AA
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, emniyet yetkilisi Mumtaz Ahmed, Doda bölgesindeki Batote-Doda otoyolunda 11 kişi kapasiteli minibüsün 150 metreden fazla yuvarlandığını belirtti.
Kazada 3'ü çocuk, 5'i kadın 16 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Ahmed, kazadan tek kurtulan kişinin de hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
Ahmed, araç şoförünün yol üzerindeki virajı alamamasının kazaya neden olduğu tahmininde bulunduklarını kaydetti.
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi İçişleri Bakanlığı'nın koruma kararını kaldırdığı Canan Kaftancıoğlu için emekli polisler gönüllü oldu