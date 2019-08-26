Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de otobüs kazası: 7 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Cammu Keşmir'de otobüs kazası: 7 ölü

7 dakika önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Cammu Keşmir'de otobüs kazası: 7 ölü, System.String[]

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otobüsün Rajouri bölgesine bağlı Dera Gali mevkisinde yoldan çıkarak, yaklaşık 305 metrelik uçuruma yuvarlandığını belirtti.

Kazanın hemen ardından olay yerine giden emniyet güçlerinin ve yöre halkının araçta sıkışan yolcuları çıkardığını aktaran polis, 5 yolcunun olay yerinde, 2 yolcunun da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Polis, kazada yaralanan diğer 25 kişinin hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Rajouri hastanesindeki doktorlar, durumu ağır olan 11 kişinin, merkezdeki tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildiklerini ifade etti.

Hindistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da psikolojik sorunları olan adam, babasını, annesini ve kardeşini vurdu
Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile TIR çarptı: 3 ölü, 2 yaralı "Eşimi namus için öldürdüm" diyen caninin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı (görüntülü) balkonda uyurken başına kurşun isabet etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 09:45:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de otobüs kazası: 7 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]