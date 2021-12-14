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Cammu Keşmir'de polis otobüsüne düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü,14 kişi yaralandı - Son Dakika

Cammu Keşmir'de polis otobüsüne düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü,14 kişi yaralandı

14.12.2021 09:37
Cammu Keşmir'de polis otobüsüne düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü,14 kişi yaralandı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde polis otobüsüne düzenlenen saldırıda 2 polis öldü, 14 polis yaralandı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde polis otobüsüne düzenlenen saldırıda 2 polis öldü, 14 polis yaralandı.

Cammu Keşmir polis yetkililerinden yapılan yazılı açıklamaya göre başkent Srinagar'da direnişçiler, polisleri taşıyan otobüse ateş açtı.

Saldırıda 14 polis yaralandı, 2 polis hayatını kaybetti.

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen direnişçilerden birinin Shopian sakini, diğerinin ise kimliği belirlenemeyen bir yabancı olduğu kaydedildi.

Hafta sonu Bandipora semtinde de 2 polis, direnişçilerin saldırısında ölmüştü.

Polis otobüsüne düzenlenen saldırıdan önce, Srinagar'ın Rangreth mevkisinde bir kontrol noktasında iki ayrı çatışmada 2 direnişçinin öldürüldüğü bildirmişti.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.

Polis, India, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'de polis otobüsüne düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü,14 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cammu Keşmir'de polis otobüsüne düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü,14 kişi yaralandı - Son Dakika
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