Cammu Keşmir'de protesto çağrısı

Hindistan, ayrılık yanlılarının protesto yürüyüşü yapma çağrısı üzerine Cammu Keşmir'de kısıtlamaları artırdı.



Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin başkenti Srinagar'da yetkililer, ayrılık yanlılarının cuma namazı öncesinde ABD ve Hindistan Askeri Gözlemci Grubu (UNMOGIP) ofisine yürüyüş yapma çağrısı üzerine şehirde kısıtlamaları artırdı.



Sokağa çıkma yasağı



Son iki hafta boyunca Srinagar'ın bazı bölgelerinde protestolar patlak vermiş, bazı protestolara yüzlerce kişi katılmıştı. Protestolara karşı güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu en az 152 kişi yaralanmıştı.



Bugün için yapılan protesto çağrıları üzerine başkentteki UNMOGIP ofisine giden ana yola bariyerler ve güvenlik güçleri yerleştirilerek, bölgedeki ulaşım engellendi. Bölgede ihtiyaç için açık kalan bazı dükkanlar hariç bütün dükkanların kepenkleri kapatıldı. Polis şehrin bazı bölgelerinde devriye gezerek sokağa çıkma yasağını duyurdu ve halktan evlerinde kalmalarını istedi.



Trump, Modi ile görüşecek



ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, hafta sonu Fransa'da gerçekleşecek G7 Zirvesi'ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuğu olarak katılacak Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Cammu Keşmir konusunu görüşeceğini bildirmişti. Trump, "Pakistan Başbakanı Imran Khan daha yeni buradaydı ve hafta sonu Fransa'da Başbakan Modi ile birlikte olacağım. Dolayısıyla duruma yardımcı olacağımızı düşünüyorum ama bildiğiniz gibi, bu iki ülke arasında çok büyük sorunlar var. Ara buluculuk için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. - CEMMU