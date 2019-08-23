Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de protesto çağrısı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Cammu Keşmir'de protesto çağrısı

1 saat önce

Hindistan, ayrılık yanlılarının protesto yürüyüşü yapma çağrısı üzerine Cammu Keşmir'de kısıtlamaları artırdı.

Cammu Keşmir'de protesto çağrısı, System.String[]

Hindistan, ayrılık yanlılarının protesto yürüyüşü yapma çağrısı üzerine Cammu Keşmir'de kısıtlamaları artırdı.


Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin başkenti Srinagar'da yetkililer, ayrılık yanlılarının cuma namazı öncesinde ABD ve Hindistan Askeri Gözlemci Grubu (UNMOGIP) ofisine yürüyüş yapma çağrısı üzerine şehirde kısıtlamaları artırdı.


Sokağa çıkma yasağı


Son iki hafta boyunca Srinagar'ın bazı bölgelerinde protestolar patlak vermiş, bazı protestolara yüzlerce kişi katılmıştı. Protestolara karşı güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu en az 152 kişi yaralanmıştı.


Bugün için yapılan protesto çağrıları üzerine başkentteki UNMOGIP ofisine giden ana yola bariyerler ve güvenlik güçleri yerleştirilerek, bölgedeki ulaşım engellendi. Bölgede ihtiyaç için açık kalan bazı dükkanlar hariç bütün dükkanların kepenkleri kapatıldı. Polis şehrin bazı bölgelerinde devriye gezerek sokağa çıkma yasağını duyurdu ve halktan evlerinde kalmalarını istedi.


Trump, Modi ile görüşecek


ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, hafta sonu Fransa'da gerçekleşecek G7 Zirvesi'ne Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuğu olarak katılacak Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Cammu Keşmir konusunu görüşeceğini bildirmişti. Trump, "Pakistan Başbakanı Imran Khan daha yeni buradaydı ve hafta sonu Fransa'da Başbakan Modi ile birlikte olacağım. Dolayısıyla duruma yardımcı olacağımızı düşünüyorum ama bildiğiniz gibi, bu iki ülke arasında çok büyük sorunlar var. Ara buluculuk için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. - CEMMU

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hindistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
İzin kullanmak sigarayı bırakmak kadar faydalı İçerisi dumanla dolan yolcu uçağı acil iniş yaptı 7 yaralı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:08:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de protesto çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]