Cammu Keşmir'de toplu ulaşıma Kovid-19 kısıtlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'de toplu ulaşıma Kovid-19 kısıtlaması - Son Dakika

Cammu Keşmir'de toplu ulaşıma Kovid-19 kısıtlaması

6 saat önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından, bölgede toplu ulaşıma ve halkın toplu olarak bir arada bulunmasına yönelik kısıtlamalar getirildi.

Cammu Keşmir'de toplu ulaşıma Kovid-19 kısıtlaması, System.String[]

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından, bölgede toplu ulaşıma ve halkın toplu olarak bir arada bulunmasına yönelik kısıtlamalar getirildi.

Srinagar Belediye Başkanı Cüneyd Azim Mattu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Srinagar'da ilk Kovid-19 vakasının görüldüğünü bildirdi.

Mattu, tüm halktan zorunlu olmadıkça evden çıkmamasını, grip benzeri semptomlara sahip kişilerin kendilerini evlerinde karantinaya almalarını istedi.

Yetkililer, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım ve halkın toplu olarak bir arada bulunmasına yönelik kısıtlamaların getirildiğini ve başka bazı önlemlerin alınacağını bildirdi.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyaya düşen bazı fotoğraflarda, paramiliter güçlerin silahlarla sokaklarda nöbet tuttuğu gözlemlendi.

Kovid-19 kaynaklı 4'üncü ölüm

Kovid-19 sebebiyle yakın zamanda Almanya'dan dönen 70 yaşındaki Hint vatandaşının hayatını kaybetmesi sonucunda, ülkede virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Öte yandan ülkedeki vaka sayısı 148 oldu.

Yetkililer, doktor, kamu çalışanı ve yetkilisi dışındaki 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan evde kalmalarını isterken; ailelerden, 10 yaşın altındaki çocuklarını evde tutmalarını talep etti.

Salgınla mücadele kapsamında 22 Mart pazar gününden itibaren Hindistan'a yönelik tüm uluslararası uçuşlara 1 haftalığına izin verilmeyeceği bildirildi.

Hindistan, 22 Mart, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:02 Kaynak: AA

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