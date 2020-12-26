Cammu Keşmir'de yüksek hızlı internet yasağı tekrar uzatıldı - Son Dakika

Cammu Keşmir'de yüksek hızlı internet yasağı tekrar uzatıldı

26.12.2020 14:23
Cammu Keşmir'de yüksek hızlı internet yasağı tekrar uzatıldı, System.String[]

Hint hükümetinin 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması ve eyaleti ikiye bölmesiyle başlayan yüksek hızlı internet hizmetleri üzerindeki kısıtlama tekrar uzatıldı.

Hint hükümetinin 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması ve eyaleti ikiye bölmesiyle başlayan yüksek hızlı internet hizmetleri üzerindeki kısıtlama tekrar uzatıldı.

NDTV'nin haberine göre yetkililer, Cammu Keşmir'deki 20 ilçenin 18'inde 4G internet yasağının 8 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Yetkililer, teröristlerin sınırdan sızmaya çalıştığına dair ellerinde kanıtlar olduğunu, yüksek hızlı internet üzerindeki engellerin ise girişimleri engellediği gerekçesiyle yasağı uzatma kararı alındığını açıkladı.

Mobil telefon şebekelerinin açık kalacağını vurgulayan yetkililer, Ganderbal ve Udhampur ilçeleri dışında internet hızının 2G ile sınırlandırılmaya devam edileceğini kaydetti.

Geçen yıl özel statüsü kaldırılan, sokağa çıkma yasağı ve telekomünikasyon kısıtlamaları uygulanan Cammu Keşmir'de 25 Ocak'ta düşük hızlı 2G mobil bağlantı kısmi olarak hizmete açılmış, 5 Mart'ta ise sosyal medya platformlarına erişim yasağına son verilmişti.

Cammu Keşmir yönetimi, yüksek hızlı internet üzerindeki yasağını daha önce defalarca uzatmıştı.

Hindistan, direnişçilerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sırasında bölgede mobil interneti kapatıyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

İnternet, Ağustos, Medya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'de yüksek hızlı internet yasağı tekrar uzatıldı - Son Dakika


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