Cammu Keşmir'deki çatışma ve silahlı saldırılarda 1 asker öldü, 4 işçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Cammu Keşmir'deki çatışma ve silahlı saldırılarda 1 asker öldü, 4 işçi yaralandı

04.04.2022 17:33
Cammu Keşmir'deki çatışma ve silahlı saldırılarda 1 asker öldü, 4 işçi yaralandı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin farklı yerlerinde çıkan çatışmada 1 asker öldü, düzenlenen saldırılarda 4 işçi yaralandı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin farklı yerlerinde çıkan çatışmada 1 asker öldü, düzenlenen saldırılarda 4 işçi yaralandı.

Polis, Srinagar şehrinde bir iş merkezinde motosikletli direnişçiler ile bölgede devriye gezen askerler arasında çıkan çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis ve askerler bölgeyi kontrol altına alarak direnişçileri arama çalışması başlattı.

Öte yandan, Pulwama şehrinde dün akşam saatlerinde ve bugün meydana gelen iki ayrı silahlı saldırıda da 4 işçinin yaralandığı belirtildi.

Polis, silahlı saldırıdan direnişçileri sorumlu tuttu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

YORUMLAR
500

Asker, India, işçi, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'deki çatışma ve silahlı saldırılarda 1 asker öldü, 4 işçi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 17:42:42. #1.12#
SON DAKİKA: Cammu Keşmir'deki çatışma ve silahlı saldırılarda 1 asker öldü, 4 işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement