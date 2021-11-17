Cammu Keşmir'deki çatışmada öldürülen 2 sivilin yakınları cesetlerin iadesini istiyor - Son Dakika

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde dün silahlı çatışmada öldürülen iki sivilin akrabaları, Srinagar şehrinde protesto düzenleyerek cesetlerin iade edilmesini talep etti.

Cammu Keşmir'de, güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada iki sivil ve iki direnişçinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Polis, sivillerin çıkan çatışmada çapraz ateş arasında kalarak öldüğü bilgisini paylaşmıştı ancak görgü tanıkları ve sivillerin aileleri Hindistan askerlerinin çatışma sırasında sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını iddia etti.

Yetkililerin daha sonra 2020'den bu yana uyguladığı politika uyarınca, çatışmada hayatını kaybeden direnişçi ve sivilleri kuzeybatı bölgesindeki uzak bir köye gizlice gömdüğü belirtildi.

Hindistan, ailelerin defin taleplerini reddederek bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden direnişçi, yardımda bulunan kişiler ve sivilleri isimsiz mezarlara gömdüğü için tepki çekiyor.

İki sivilin yakınları, meydanda toplanarak söz konusu uygulamayı proteste etti ve cesetlerin ailelere iade edilmesini talep etti.

Hindistan aleyhine sloganlar atan grubun bazı üyelerinin, "Cinayetleri, vahşeti durdurun" ve "Adalet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.