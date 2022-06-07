CAMMU KEŞMİR - Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Zojila Geçidi'nden geçmek cesaret istiyor - Son Dakika
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CAMMU KEŞMİR - Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Zojila Geçidi'nden geçmek cesaret istiyor

07.06.2022 13:52

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Zojila Geçidi'nden geçen araçlar Geçidin olduğu bölgeden detaylar Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde deniz seviyesinden yüksekliği 3500 metre olan Zojila Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zojila Geçidi'nden geçen araçlar

Geçidin olduğu bölgeden detaylar Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde deniz seviyesinden yüksekliği 3500 metre olan Zojila Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor. Sarp kayalıkların kenarında bulunan yol 25.8 km uzunluğundadır. Çok dar olan yolda arabalar ve ağır vasıtalar manevra yapmakta zorlanıyor. Bölgenin şiddetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışı yaşadığı kış aylarında geçit neredeyse tüm kış kapalı kalır.

CAMMU KEŞMİR - Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Zojila Geçidi'nden geçmek cesaret istiyor
CAMMU KEŞMİR - Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Zojila Geçidi'nden geçmek cesaret istiyor
CAMMU KEŞMİR - Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Zojila Geçidi'nden geçmek cesaret istiyor
CAMMU KEŞMİR - Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Zojila Geçidi'nden geçmek cesaret istiyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CAMMU KEŞMİR - Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Zojila Geçidi'nden geçmek cesaret istiyor - Son Dakika

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