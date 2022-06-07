Geçidin olduğu bölgeden detaylar Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde deniz seviyesinden yüksekliği 3500 metre olan Zojila Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor. Sarp kayalıkların kenarında bulunan yol 25.8 km uzunluğundadır. Çok dar olan yolda arabalar ve ağır vasıtalar manevra yapmakta zorlanıyor. Bölgenin şiddetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışı yaşadığı kış aylarında geçit neredeyse tüm kış kapalı kalır.

Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CAMMU KEŞMİR - Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Zojila Geçidi'nden geçmek cesaret istiyor - Son Dakika

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