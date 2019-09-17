Cammu Keşmir eski başbakanının tutuklanması tartışma yarattı

Cammu Keşmir'in eski başbakanı 81 yaşındaki Faruk Abdullah'ın, Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde tutuklanması ülke genelinde tartışmalara yol açtı.

BBC ve Hint yerel basınında çıkan haberlere göre, Abdullah'ın tutuklanması çeşitli siyasetçi ve gazeteciler tarafından eleştirilirken, alınan kararın tehlikeli bir emsal teşkil edeceği uyarısında bulunuldu.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Owaisi, Twitter'dan paylaştığı videoda, Abdullah'ın tutuklanmasını kınadığını bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasından bir gün önce Faruk Abdullah ile görüştüğünü hatırlatan Owaisi, "Ülkenin başbakanının görüştüğü birisi Hindistan'ı nasıl tehdit edebilir." dedi.

Kıdemli gazeteci Rajdeep Sardesai de bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Eğer 81 yaşındaki politikacı halkın güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görülüyorsa, hükümetin, Keşmir vadisindeki durumun normale döndüğüne ilişkin iddiası havaya uçuyor." ifadelerini kullandı.

The Print adlı haber sitesinin kurucusu Shekhar Gupta, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Abdullah'ın Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde tutuklanmasını "akılsızca" şeklinde yorumladı.

Hindistan Komünist Partisi-Marksist'in (CPI-M) lideri Sitaram Yechury, hükümetin bu adımını, sonradan akıllarına düşen "korkakça" bir karar olarak niteledi.

Hindistan Ulusal Kongresi (INC) politikacılarından Salman Khurshid, Faruk Abdullah'ın, Hindistan'ın birlik ve bütünlüğünü desteklediğini anımsattı. Khurshid, "Faruk Abdullah'ın tutuklanması Hindistan'ın kimliğini tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Tamil Nadu eyaletinin partilerinden Dravida Munnetra Kazhagam'ın (DMK) lideri M.K. Stalin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 81 yaşındaki liderin tutuklanmasından endişe duyduğunu belirterek, Modi hükümetinin bu kararını "ölçüsüz, keyfi ve yasa dışı" şeklinde değerlendirdi.

Faruk Abdullah'ın tutuklanması

Cammu Keşmir'in eski başbakanı 81 yaşındaki Abdullah'ın, dün, Srinagar'daki evinde Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde tutuklandığını açıklanmıştı.

Tartışmalı Kamu Düzeni Yasası, yetkililerin, kişileri yargılamadan ve herhangi bir suçlama olmadan 2 yıla kadar tutuklamasına olanak sağlıyor.

Abdullah, Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdığı 5 Ağustos'tan bu yana ev hapsinde tutuluyordu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.