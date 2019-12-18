Cammu Keşmir'in en büyük camisinde 4,5 ay sonra ilk namaz - Son Dakika

Hint hükümeti tarafından 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'de, Müslümanların en büyük ibadethanesi Jamia Camisi'nde, 4,5 ay aranın ardından ilk namaz kılındı.

Hükümetin, güvenlik gerekçesiyle 5 Ağustos'ta ibadete kapattığı Srinagar şehrindeki camide, 136 gün sonra ilk öğle namazı kılındı

Jamia Camisi'ndeki öğle namazına yaklaşık 100 kişi katıldı. İmam Gulam Rasul yaptığı açıklamada, "Şartların iyileşmesini ve caminin kapılarının polisler tarafından açılmasını bekliyorduk." dedi.

Bölgede tüccarlık yapan Beşir Ahmed, bölgenin özel statülü yapısının sona ermesinden bu yana inançlarının sembollerine de saygısızlık yapıldığını ifade ederek "Jamia Camisi inancımızın sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce 2008, 2010 ve 2016 yıllarında çeşitli sebeplerle kapatılan camide, bu süreler zarfında en az 250 gün ibadete müsaade edilmediği belirtiliyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.