Cammu Keşmir'in iki eski başbakanı, Modi ile bölgenin gelecekteki statüsünü görüşecek - Son Dakika

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmirli bir grup siyasetçinin, bölgenin gelecekteki statüsünü görüşme üzere 24 Haziran'da Başbakan Nerandra Modi ile bir araya geleceği bildirildi.

Görüşmeye Ağustos 2019'da yapılan anayasa değişikliği ile özel yönetim statüsünü kaybeden bölgenin eski siyasi yapısına dönmesi gerektiğini savunan GupKar Bildirisi İçin Halk İttifakı (PAGD) çatısı altında birleşen partilerin temsilcileri katılacak.

Cammu Keşmir'in iki eski başbakanı Faruk Abdullah ve Mehbuba Müfti ile PAGD Sözcüsü Yusuf Tarigami, ittifak adına görüşmede hazır bulunacak.

Hint merkezi hükümeti, bir süre önce 2019'da değişikliğin öncesinde kapatılan ve liderleri hapse atılan yerel siyasi partilere görüşme için çağrıda bulunmuştu.

Hükümet, görüşmenin gündemine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Bu madde, merkezi hükümetin Cammu Keşmir'deki gücünü sınırlandırmaktaydı. Buna göre, Hindistan parlamentosunun Cammu-Keşmir'e ilişkin yasama yetkisi savunma, dış ilişkiler ve iletişimle ilgili konuları kapsıyordu ve diğer tüm konular için parlamento sadece Cammu Keşmir hükümetinin anlaşmasıyla yasama faaliyeti yapabilmekteydi.

370'inci maddenin 35A fıkrası uyarınca Cammu Keşmir hükümetine, bölgede daimi oturum iznine sahip olma hakkının kimlere verilebileceğini saptama ve belirlenen kişilere kamu sektöründe istihdam, taşınmaz mal edinme, burs ve diğer yardım türlerinden yararlanma haklarını sağlama yetkisi verilmekteydi.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.??????