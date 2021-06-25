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Cammu Keşmir'in önde gelen siyasileri Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi - Son Dakika

Cammu Keşmir'in önde gelen siyasileri Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi

25.06.2021 01:20
Cammu Keşmir'in önde gelen siyasileri Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi, System.String[]

Cammu Keşmir'in önde gelen siyasi isimleri Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Cammu Keşmir'in önde gelen siyasi isimleri Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Hindustan Times'ın haberine göre, 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması üzerine merkezi yönetimle ters düşen Keşmirli siyasiler iki yıl sonra ilk kez Yeni Delhi'de Modi ile görüştü.

Görüşmeye, muhalefet parti temsilcilerinin yanı sıra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) üyeleriyle Cammu Keşmir'in eski başbakanlarının bulunduğu 14 isim katıldı.

Bölgenin eski yapısına dönmesi gerektiğini savunan GupKar Bildirisi İçin Halk İttifakı (PAGD) çatısı altında birleşen partilerin temsilcileri de görüşmeye katılanlar arasında yer aldı.

İçişleri Bakanı Amit Shah, görüşmede seçimler, seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmalar ve bölgenin özel statüsünün yeniden sağlanması konularının ele alındığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Modi, bölgede yapılacak seçimlerin önemini vurgulayarak, siyasileri seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesi konusunda iş birliği içinde hareket etmeye çağırdı. Modi ayrıca bölgede demokrasiyi sağlama sözü verdi.

-Cammu Keşmir'in eski liderlerinden özel statünün kaldırılmasına tepki

Cammu Keşmir'in eski başbakanlarından Ulusal Konferans (NC) lideri Ömer Abdullah, bölge ile merkezi hükümet arasında güven kaybı yaşandığını ve bu güven boşluğunu doldurmanın, birlik hükümetinin görevi olduğunu belirtti.

Görüşmede bölgenin özel statüsünün kaldırılmasına tepkilerini dile getiren Abdullah, "Başbakana 5 Ağustos 2019'da yapılanı desteklemediğimizi söyledik. Bunu kabul etmeye hazır değiliz." ifadelerini kullandı.

Abdullah, seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaları destekleyip desteklemeyeceklerine henüz karar vermediklerini de kaydetti.

Keşmirli liderler, seçim bölgelerinin yeniden belirleme çalışmalarının meclis seçimlerinde güç dengesini Keşmir'den Cammu'ya kaydıracağını, halihazırda mecliste Keşmir'in 46, Cammu'nun 37 sandalyesinin olduğunu belirtti.

Cammu Keşmir'in bir diğer eski Başbakanı ve Halkların Demokratik Partisi (PDP) Başkanı Mehbuba Müfti, Modi'ye Keşmir halkının "(özel statüye ilişkin) 370. maddenin anayasaya aykırı, yasadışı ve ahlaksızca geçersiz kılınmasını kabul etmediğini" ilettiğini aktardı.

Müfti, "Cammu Keşmir halkı, anayasal, demokratik ve barışçıl şekilde mücadele edecek. Aylar ya da yıllar içinde, kimliğimizin gereği, 370. maddeyi eski haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal etmişti. Bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldıran Hindistan, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Bu madde, merkezi hükümetin Cammu Keşmir'deki gücünü sınırlandırmaktaydı. Buna göre, Hindistan parlamentosunun Cammu-Keşmir'e ilişkin yasama yetkisi savunma, dış ilişkiler ve iletişimle ilgili konuları kapsıyordu ve diğer tüm konular için parlamento sadece Cammu Keşmir hükümetinin anlaşmasıyla yasama faaliyeti yapabilmekteydi.

370'inci maddenin 35A fıkrası uyarınca Cammu Keşmir hükümetine, bölgede daimi oturum iznine sahip olma hakkının kimlere verilebileceğini saptama ve belirlenen kişilere kamu sektöründe istihdam, taşınmaz mal edinme, burs ve diğer yardım türlerinden yararlanma haklarını sağlama yetkisi verilmekteydi.

Narendra Modi, Yeni Delhi, Muhalefet, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cammu Keşmir'in önde gelen siyasileri Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi - Son Dakika


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