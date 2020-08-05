Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması birinci yıldönümünde protesto edildi - MUZAFFARABAD - Son Dakika

Protestodan görüntüler
Slogan atılması
Gökyüzünde siyah balonların bırakılması
Protestocuların açıklamaları Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması birinci yıldönümünde protesto edildi
MUZAFFARABAD - Hindistan hükümetinin Keşmir'e özel statü sağlayan 370. maddeyi iptal etmesi birinci yıl dönümünde Pakistan'da protesto edildi. Pakistan'a bağlı Azad Keşmir'in başkenti Muzaffarabad'daki Birleşmiş Milletler Askeri Gözlem Ofisi önünde toplanan vatandaşlar bileklerine zincir takarak Hindistan'ın kararını protesto etti.