CAMMU KEŞMİR - Pandemi kısıtlamalarının ardından Cammu Keşmir'de buruk bayram namazı - Son Dakika
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CAMMU KEŞMİR - Pandemi kısıtlamalarının ardından Cammu Keşmir'de buruk bayram namazı

03.05.2022 15:24

Ramazan Bayramı, Cammu Keşmir'de buruk kutlandı.

Ramazan Bayramı, Cammu Keşmir'de buruk kutlandı. Hindistan makamları, güvenliği gerekçe göstererek Müslümanların bölgenin en büyük camisinde bayram namazı kılmalarına izin vermedi.

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı. İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

CAMMU KEŞMİR - Pandemi kısıtlamalarının ardından Cammu Keşmir'de buruk bayram namazı
CAMMU KEŞMİR - Pandemi kısıtlamalarının ardından Cammu Keşmir'de buruk bayram namazı
CAMMU KEŞMİR - Pandemi kısıtlamalarının ardından Cammu Keşmir'de buruk bayram namazı
CAMMU KEŞMİR - Pandemi kısıtlamalarının ardından Cammu Keşmir'de buruk bayram namazı

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Ramazan Bayramı, Bayram, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CAMMU KEŞMİR - Pandemi kısıtlamalarının ardından Cammu Keşmir'de buruk bayram namazı - Son Dakika
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