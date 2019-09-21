Cammu Keşmirli aileler, tutuklanan yakınlarıyla görüşebilmek için mücadele ediyor

Cammu Keşmirli aileler, Hindistan hükümetinin, eyaletin özel statüsünü kaldırdığı 5 Ağustos'tan sonra tutukladığı yakınlarıyla görüşebilmek için mücadele ediyor.

Aileler, Associated Press (AP) Ajansına, Yeni Delhi yönetimince tutuklanan ve uzun süre haber alamadıkları yakınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görevlilerce cezalandırılacağını düşündüğü için oğlunun adını vermek istemeyen 70 yaşındaki Keşmirli Hamida Begüm, "5 Ağustos sabahı (güvenlik kuvvetleri) oğlumun odasına zorla girdiler ve yatağından çıkardılar." dedi.

Begüm, sonraki 10 gün boyunca Cammu Keşmir'in çeşitli hapishanelerinde oğlunu aradığını anlatarak, Pakistan sınırındaki daha kuzeydeki bölgelere dahi gittiğini ancak hiçbir iz bulamadığını ifade etti.

Bir gün yabancı birinin kapısını çalarak oğlunun Agra'da bulunduğunu söylediğini aktaran Begüm, "Daha önce bu yerin adını bile duymamıştım. Bu büyük şehirde aklımı kaybedecektim." diye konuştu.

Yakınlarını görmek için 965 kilometre yol katettiler

Oğlunun Agra'daki hapishanede olduğunu öğrendikten sonra onu görebilmek için 965 kilometrelik yolu katederek Agra Merkez Hapishanesi'ne vardığını ifade eden Begüm, kendisi gibi çok sayıda aileyle cezaevinin dışında beklediğini dile getirdi.

Etrafındaki ailelerin kendisine sabır telkin ettiğini belirten Begüm, "Allah bize sabır versin." dedi.

Uzun bir bekleyişin ardından görevlilerce oğluyla görüşebilmesi için çağrılan Begüm, "Ben bir anneyim. Oğlumu görmek bayramı kutlamak gibiydi." ifadelerini kullandı.

"Birbirimize sarıldık ve ağladık"

Gevher Malla da Cammu Keşmir'den Agra'ya kız kardeşinin kocasını görmeye geldiğini belirterek, "Bu yolculuk aileme bin dolara mal oldu. Parayı yakınlarımdan ödünç aldım. Ancak onu görmek benim için dünyalara bedel. Borcumu umursamıyorum." diye konuştu.

Kayınbiraderi Amir Pervez Rather'in 6 Ağustos sabahı Cammu Keşmir'de güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındığını dile getiren Malla, Amir'i 48 gün sonra ilk kez gördüğünü belirtti.

Amir'in karısı Meryem Resul ise aşırı nem ve sıcaklık nedeniyle kocasının sağlığının hapiste bozulduğunu ifade etti. Kocasının yüzünün sıcaklık ve nem sebebiyle şiştiğini anlatan Resul, "Birbirimize sarıldık ve ağladık, eğer onu uzun süre tutarlarsa hayatta kalamaz. Biz baskı altında yaşıyoruz." diye konuştu.

Cammu Keşmir'in güneyindeki Shopian bölgesinde yaşayan Eşref Malik, oğlunun 5 Ağustos'tan çok önce tutuklandığını ve marttaki bir gösteride karnına isabet eden üç kurşun nedeniyle yaralandığını söyledi.

Yaraları sebebiyle hastanede tedavi gören oğlunun ağustosta polislerce yeniden tutuklanarak Agra'ya götürüldüğünü kaydeden Malik, "Dünyadaki hangi ülke kurşunlardan yaralanan kişileri hapse atıyor." dedi.

"Medyaya hiçbir ayrıntı vermemem söylendi"

Agra Merkez Hapishanesi Genel Müfettiş Yardımcısı Sanjiv Tripati, tutuklu bulunan Keşmirlilerle ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, "Hükümet tarafından, özel olarak medyaya hiçbir ayrıntı vermemem söylendi." ifadesini kullandı.

Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'tan bu yana Hindistan güvenlik güçlerinin aralarında eski başbakanlar, yerel siyasetçiler, gazeteciler ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu binlerce kişinin gözaltında tutulduğu ve kötü muameleye maruz bırakıldığı biliniyor.

Tutuklu bulunanlardan 250'sinin ülkenin çeşitli hapishanelerine gönderildiği belirtilirken, Hindistan hükümeti, "tutuklanan 5 bine yakın kişiden 3 binini serbest bıraktığını" iddia ediyor.

Kayıtlar, aralarında Cammu Keşmir'in eski başbakanı Faruk Abdullah'ın da bulunduğu yaklaşık 300 kişinin, yargılanmadan iki yıla kadar gözaltında tutulmaya izin veren Kamu Güvenliği Yasası çerçevesinde tutuklandığını gösteriyor.

Cammu Keşmirli üç siyasetçi serbest bırakıldı

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, 5 Ağustos'tan bu yana tutuklu bulunan Cammu Keşmirli üç siyasetçi serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar arasında Halkın Demokratik Partisi (PDP) politikacılarından İmran Ensari, Hurşid Alem ve Ulusal Konferans'tan Seyid Akhun bulunuyor.

Öte yandan hala tutuklu bulunan eyaletin eski başbakanlarından Faruk Abdullah, Ömer Abdullah ve Mehbuba Müfti ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Cammu Keşmir'de 700 binin üzerinde asker bulunuyor

Hindistan yönetimi, kısıtlamaların büyük ölçüde kalktığını iddia etse de Keşmirli insan hakları grupları, Modi hükümetinin Cammu Keşmir'deki güvenlik gücü sayısını 700 binin üzerine çıkardığını belirtiyor.

İnsan hakları grupları, bölgede baskıların devam ettiğini, Modi hükümetinin yerel halkı bölgeden kaçırmaya çalışarak nüfus yapısını değiştirmek istediğini ifade ediyor.

Keşmirli gruplar, Modi'yi ülkede 1925'te kurulan Hindu milliyetçisi örgüt Ulusal Gönüllü Organizasyonu'nun (RSS) ırkçı ideolojisine mensup olmakla suçluyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.