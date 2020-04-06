Çamoluk'ta Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

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Çamoluk'ta Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası
6 saat önce
Giresun'un Çamoluk ilçesinde Korona virüs tedbirlere uymayan 4 kişiye para cezası kesildi.
Giresun'un Çamoluk ilçesinde Korona virüs tedbirlere uymayan 4 kişiye para cezası kesildi.
Çamoluk Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada "İlçemizde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri olup da Seyahat İzin Belgesi olmadan ilçe dışındaki evlerinden çıkarak ilçemize giriş yapan 2 kişiye kişi başı 3 bin 150 TL, ayrıca ilçemizde uygulanan izolasyon tedbirlerine muhalefet ederek izolasyonu ihlal eden 2 kişiye kişi başı 3.150 TL idari para cezası 6.4.2020 tarihi itibari ile kesilmiştir" denildi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:24 Kaynak: İHA
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