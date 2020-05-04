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Çamoluk'ta organik tarım faaliyetleri için organik gübre dağıtımı yapıldı
6 saat önce
Doğu Karadeniz Projesi destekleri sayesinde üretimi son yıllarda artış gösteren Siyez Buğdayı ve Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesinin organik tarım sürecinde kullanılmak üzere 378 ton organik gübre dağıtımı yapıldı.
Doğu Karadeniz Projesi destekleri sayesinde üretimi son yıllarda artış gösteren Siyez Buğdayı ve Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesinin organik tarım sürecinde kullanılmak üzere 378 ton organik gübre dağıtımı yapıldı.
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen ve Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Çamoluk ilçesinde 378 ton organik katı gübre dağıtımı gerçekleştirildi.
Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesinin organik tarımı için damla sulama sistemine geçilmesinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen gübreler Çamoluk ilçesinde üretim yapan çiftçilere dağıtılmaya başlandı. Toprağa zarar vermeden, üretkenliği artırarak ve sağlıklı ürünler yetiştirmeyi amaçlayan organik tarım faaliyetleri kapsamında 874 dekar alanda Siyez Buğdayı ve 385 dekar alanda da Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi olmak üzere toplam 1259 dekar alanda organik tarım için kullanılmak üzere toplam 378 ton organik katı gübrenin dağıtımı gerçekleştirildi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:11 Kaynak: İHA
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