Çamovalı hayvan yetiştiricileri sertifikalarını aldı

Muğla'nın Milas ilçesi Çamovalı Mahallesi'nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Hayat Boyu Öğrenme Programı" kapsamında açılan "Süt Sığırcılığı ve Yetiştiriciliği" kursu başarıyla tamamlandı.

Sekiz hafta (80 saat) süren eğitim sonucunda 62 kursiyere sertifikaları törenle verildi. Milas İlçesi Çamovalı Mahallesinde düzenlenen sertifika törenine, Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Halk Eğitim Müdürü Tunahan Bayram, Ak Parti İlçe Başkanı Emin Çelik, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin ile yetiştiriciler katıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak konuşmasında "Çamovalı Mahallesinde 8 hafta süren Süt Sığırcılığı ve Yetiştiriciliği kursuna 100 kişi katılarak, kursu 62 kişi başarıyla tamamladı. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı siz yetiştiricilerimize teşekkür ediyoruz. Milas birçok alanda olduğu gibi hayvancılık alanında da önemli bir yere sahip. İlçemizde 8157 adet büyükbaş hayvan işletmesi ve yaklaşık 120 bin büyükbaş hayvan varlığı mevcut. Bu işletmelerin 176'sı Çamovalı'da olup; 2186 hayvan varlığımız var. Amacımız eğitimlerle var olanı sayıca arttırmak ve hayvan başı verimliliği yükseltmektir. Bu anlamda çalışmalarımız ve eğitimlerimiz devam edecek. Sizlere ve emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke " Milas için üreten değerli yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum. Milas bölgesinde çıkan bir yangından dolayı olay yerine gitmek zorundayım. Programın sonuna kadar maalesef kalamayacağım. Tekrar hepinize teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum" dedi.

Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise, " Bugün Tarım ve Orman Bakanımızla Marmaris yangınında şehit kardeşimizin cenazesine katıldık. Siz değerli yetiştiricilere özellikle de kadın yetiştiricilerimize çok selamları var. Eğitime katılan başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi yürekten kutluyorum. Çok çalışkan bir İl Müdürü ve İlçe Müdürünüz var. Bu anlamda kazancınızı arttırmak için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere, sertifikaları protokol tarafından verildi. - MUĞLA