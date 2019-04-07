Camp Nou'da Griezmann'a Dev Tepki! "Defol"
1 saat önce
Sezon başında Barcelona'nın teklifine rağmen Atletico Madrid'de kalma kararı veren Antoine Griezmann, kararından sonra ilk kez oynadığı Camp Nou'da tepkilere maruz kaldı.
Sezon başında Barcelona
'nın teklifine rağmen Atletico Madrid
'de kalma kararı veren Antoine Griezmann
, kararından sonra ilk kez oynadığı Camp Nou'da tepkilere maruz kaldı.
Maç esnasında Griezmann'ın ayağına top her geldiğinde ıslık sesleri yükseldi. Ayırca Fransız futbolcunn aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulunuldu.
Griezmann'ın köşe vuruşu kullandığı esnada Barcelonalı taraftarlar, "P.. Griezmann, defol Camp Nou'dan" şeklinde tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:55
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