Camp Tekstil, Güney Kore endüstri devi Kolon ile dünyaya moda satacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Camp Tekstil, Güney Kore endüstri devi Kolon ile dünyaya moda satacak - Son Dakika Ekonomi

Camp Tekstil, Güney Kore endüstri devi Kolon ile dünyaya moda satacak

6 saat önce

Tekstil sektörünün öncü üreticilerinden Camp Tekstil, Güney Koreli endüstri devi Kolon Industries ile iş birliği ve yatırım anlaşması imzaladı.

Camp Tekstil, Güney Kore endüstri devi Kolon ile dünyaya moda satacak, System.String[]

Tekstil sektörünün öncü üreticilerinden Camp Tekstil, Güney Koreli endüstri devi Kolon Industries ile iş birliği ve yatırım anlaşması imzaladı.

Camp Tekstil'in açıklamasına göre, Türkiye'ye ve Türk şirketlerine duydukları güveni attığı imzalarla ve yapılan büyük yatırımlarla teyit eden Kolon, Camp Tekstil'den hem ürün tedarik edecek hem de aynı zamanda Türkiye'de yatırım yaparak üçüncü ülkelerde Camp Tekstil ile birlikte hareket edecek.

Anlaşmanın imza töreni, Camp Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Şentürk ile Kolon Industries Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla şirketin İstanbul'daki merkez binasında yapıldı.

İmza töreninde konuşan Erhan Şentürk, Kolon Industries ile iş ortaklıklarının 2018'de başladığını belirterek, iş hacimlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini bildirdi.

Şentürk, "Güney Kore'nin lider firmasının premium erkek ve kadın spor giyim, golf giyim, denim konfeksiyon üretimlerini yapıyoruz. Birlikte yatırım imkanlarını değerlendirerek, dünya modasına tasarım ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın seçkin markalarına 20 yıldır kreasyon tasarladıklarını kaydeden Şentürk, şu bilgileri verdi:

"Tecrübeli ve işinde uzman insan kaynağımız ve üretim kalitemizle, denim ve non-denim küresel tekstil endüstrisinde modaya yön vermeyi ve lider üretim firması olmayı hedefliyoruz. Camp Tekstil olarak toplamda 10 bin metrekarelik entegre tesisimizle yıllık 2 milyon adet üretim kapasitesine sahibiz. Teknoloji yatırımlarımız hızla devam ediyor ve üretimin her aşamasında çevreyi gözeten ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen bir anlayışla karbon ayak izimizi azaltmayı ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmayı kendimize misyon edindik."

Yıllık cirosu 10 milyar dolar

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Güney Kore ekonomisinin kalkınmasında önemli yer alan Kolon Industries 1957'de kuruldu.

Yıllık cirosu 10 milyar doları bulan şirketin tekstildeki payı ise 1,2 milyar dolar. Endüstriyel malzemeler, film ve elektronik malzemeler endüstrisi, kimya ve tekstil olmak üzere 4 farklı sektörde faaliyet gösteren Güney Kore devi, yatırım imkanlarının yanı sıra, Türkiye'yi merkez üssü yaparak Avrupa ve Afrika pazarlarında da büyümeyi hedefliyor.

Güney Kore, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:42 Kaynak: AA
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